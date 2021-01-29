Водителя автобуса в Саратове арестовали за неуплату алиментов

В Заводском районе Саратова мужчину арестовали на десять суток за долги по алиментам.

- Он должен был перечислять деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка, но не спешил этого делать, к приставу на прием не ходил, постоянно переезжал,

Во время розыска было установлено, что мужчина неофициально работает водителем на одном из городских автобусных маршрутов. Его привезли в отдел судебных приставов и составили административный протокол за неуплату, по которому гражданина арестовали на десять суток.

Если он продолжит уклоняться, то будет привлечен к уголовной ответственности.

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