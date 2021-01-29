До 1 февраля саратовцы могут подать заявление на сдачу ЕГЭ

В понедельник, 1 февраля, завершается прием заявлений на участие в ЕГЭ 2021 года.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе Саратовской области, основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля. Сдать экзамены могут как выпускники этого года, так и прошлых лет. Досрочного периода не будет в 2021 году.

Выпускники этого года подают заявление в своей школе, прошлых лет — в Региональном центре оценки качества образования на Мичурина, 89.

Чтобы получить аттестат тем, кто хочет пойти в вуз, нужно сдать только ЕГЭ по русскому языку. Экзамены по базовой математике в этом году не проводятся. Математику профильного уровня и другие предметы выпускники выбирают по необходимости.

Для тех, кто не собирается идти на «вышку», в конце мая проведут государственный выпускной экзамен. На нем будут сдавать русский язык и математику.

При подаче заявления на участие в ЕГЭ нужно перечислить желаемые предметы.

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