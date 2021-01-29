Панков: С жителями определили адреса тротуаров, которые будут отремонтированы в этом году

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал, какие тротуары будут отремонтированы в 2021 году.

Напомним, в прошлом году депутат начал реализацию своей программы по ремонту пешеходных дорожек в Вольске, Балаково и Пугачеве. В этом году программа продолжится. По просьбе жителей в нее включен и Волжский район Саратова.

- С жителями определили адреса тротуаров, которые будут отремонтированы в этом году. Это 60 участков в Балаково, 22 — в Вольске, 11 — в Пугачеве и 26 — в Волжском районе Саратова.

В первую очередь, это подходы к важным для людей социальным объектам. Школам, поликлиникам, детским садам, спортсооружениям, учреждениям культуры. Списки адресов можно посмотреть на сайте тротуары164.рф. Они отражены и на интерактивной карте. Работы начнутся весной, когда позволят погодные условия.

Спасибо жителям, которые помогали контролировать первый этап ремонта тротуаров и составить адресную программу на 2021 год. В нее вошли самые проблемные участки. Надеюсь, что вы поможете и дальше контролировать качество работы подрядных организаций и соблюдение сроков. Обязательно встретимся с вами на участках, где идет ремонт. И обсудим все волнующие вопросы, — пишет Панков.

Список тротуаров, которые будут отремонтированы в Волжском районе Саратова

- Муленкова, (вдоль МОУ «Гимназия № 7»), ремонт будет производиться на 157 метрах,

- Актюбинская, (от дороги на 2-ю Гуселку до Тагильской), ремонт будет производиться на 208 метрах,

- дорога на 2-ю Гуселку, (от Усть-Курдюмской до Вешней), ремонт будет производиться на 360 метрах,

- Шевыревская, (от Усть-Курдюмской до дороги на 2-ю Гуселку), ремонт будет производиться на 136 метрах,

- Летняя, (от Усть-Курдюмской до 3-го Соколиного проезда), ремонт будет производиться на 940 метрах,

- Усть-Курдюмская, (тротуар от Усть-Курдюмской до пос. ЦДК), ремонт будет производиться на 145 метрах,

- Павелецкая, (от Усть-Курдюмской до Тагильской), ремонт будет производиться на 245 метрах,

- Тагильская, (от Павелецкой до конечной остановки общественного транспорта), ремонт будет производиться на 765 метрах,

- Кедровая, (от Казанской до дома №14 по Кедровой), ремонт будет производиться на 90 метрах,

- Казанская, (от Кедровой до Шумейской), ремонт будет производиться на 75 метрах,

- Усть-Курдюмская, (от Мартовской до Апрельской), ремонт будет производиться на 490 метрах,

- Соборная, (от Б. Горной до Соколовой), ремонт будет производиться на 225 метрах,

- Некрасова, (от Б. Горной до Соколовой), ремонт будет производиться на 225 метрах,

- Молодежная, (от Институтской до Абрикосовой), ремонт будет производиться на 292 метрах,

- Абрикосовая, (от Молодежной до конечной остановки общественного транспорта), ремонт будет производиться на 265 метрах,

- Братьев Никитиных, (от Радужной до дома № 18 по Братьев Никитиных), ремонт будет производиться на 207 метрах,

- Горная, (от Лермонтова до Чернышевского), ремонт будет производиться на 438 метрах,

- Октябрьская, (от Московской до Волжской), ремонт будет производиться на 370 метрах,

- Обуховский переулок, (от Лермонтова до Мичурина), ремонт будет производиться на 344 метрах,

- Нижняя Сорговая, (от 1-го Овсяного пр. до 3-го Овсяного пр.), ремонт будет производиться на 116 метрах,

- совхоз «Комбайн» (от Губернской до Столыпина), ремонт будет производиться на 90 метрах,

- Горького, (от Б. Горной до Соколовой), ремонт будет производиться на 230 метрах,

- 5-й Соколовогорский проезд, (от Загорной до Соколовогорской), ремонт будет производиться на 170 метрах,

- Федоровская, (от Усть-Курдюмской, 7Б до Держвинской), ремонт будет производиться на 140 метрах,

- Федоровская, (от Державинской до Федоровской, 1Б), ремонт будет производиться на 240 метрах,

- Державинская, (от МОУ «Лицей № 107» до МОУ «СОШ № 66»), ремонт будет производиться на 340 метрах.

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