Саратовец захотел сменить имя и стал Апостолом

В Саратовской области за 2020 год в ЗАГСы за переменой имени, фамилии или отчества обратились 1 036 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, среди самых популярных причин, побудивших саратовцев воспользоваться услугой по перемене имени, по-прежнему лидирует желание носить общую фамилию с мужем.

- Как правило, так происходит, когда при вступлении в брак невеста сначала оставляет свою девичью фамилию, но со временем приходит к тому, чтобы поменять ее на фамилию супруга. В этом случае производится перемена имени, — отметила начальник управления по делам ЗАГС области Юлия Пономарева.

Благодаря перемене имени в регионе появились Лолита, Дженова, Антуанетта, Апостол и Валенсия.

Также все чаще люди идут на этот шаг, чтобы вернуть себе старинную родовую фамилию.

Кроме того, теперь ЗАГСы не просят копии актовых записей при рассмотрении заявления о перемене имени. Сотрудники используют сведения Единого государственного реестра ЗАГС, что позволяет сократить сроки рассмотрения заявления.

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