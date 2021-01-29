СГЮА будет проводить независимые антикоррупционные экспертизы

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Саратовская государственная юридическая академия аккредитована Министерством юстиции Российской Федерации в качестве независимого эксперта, получившего право проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и проектов нормативных документов.

Целью независимой антикоррупционной экспертизы является выявление коррупциогенных факторов и их последующее устранение специализированными органами. По результатам таких экспертиз будут составляться заключения рекомендательного характера.

Важно отметить, что в академии с 2020 года в обновленном формате функционирует Институт законотворчества, одним из многочисленных направлений деятельности которого и является квалифицированная экспертная работа в данной сфере.

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