Мать и двое детей отравились угарным газом в Саратове

В доме работал газовый водонагреватель
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова женщина и двое ее детей отравились угарным газом.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в квартире дома по проспекту Энтузиастов вечером 28 января.
По версии следствия, семья была у себя дома, малолетние дочери спали в комнате. 36-летняя женщина пожаловалась мужу на плохое самочувствие. Он вызвал скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации пострадавшей матери и детей — полутора и трех лет.
Предварительно диагностировано отравление окисью углерода.
Предварительная версия - отравление окисью углерода
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи СК осмотрели квартиру. Оказалось, что проточный газовый водонагреватель был включен.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Напомним, 28 января в Духовницком отравился угарным газом 14-летний мальчик. Подросток погиб у себя дома.
Начата доследственная проверка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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