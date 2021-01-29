Мать и двое детей отравились угарным газом в Саратове

В доме работал газовый водонагреватель Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова женщина и двое ее детей отравились угарным газом.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось в квартире дома по проспекту Энтузиастов вечером 28 января.

По версии следствия, семья была у себя дома, малолетние дочери спали в комнате. 36-летняя женщина пожаловалась мужу на плохое самочувствие. Он вызвал скорую помощь. Медики приняли решение о госпитализации пострадавшей матери и детей — полутора и трех лет.

Предварительно диагностировано отравление окисью углерода.

Предварительная версия - отравление окисью углерода Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК осмотрели квартиру. Оказалось, что проточный газовый водонагреватель был включен.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, 28 января в Духовницком отравился угарным газом 14-летний мальчик. Подросток погиб у себя дома.

Начата доследственная проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

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