Спасатели поймали сову в погребе на Мира в Саратове

Фото горспаса
Жители дома №20А на улице Мира в Саратове сообщили в городскую службу спасения о необычном «госте» их погреба.
Как рассказали «КП-Саратов» в горспасе, залетевшая сова агрессивно себя вела и бросалась на всех, кто заходил в постройку.
Сотрудники экстренной службы прибыли по адресу, сачком поймали перепуганную птицу и выпустили ее на волю.
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