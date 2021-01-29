Спасатели поймали сову в погребе на Мира в Саратове

Фото горспаса

Жители дома №20А на улице Мира в Саратове сообщили в городскую службу спасения о необычном «госте» их погреба.

Как рассказали «КП-Саратов» в горспасе, залетевшая сова агрессивно себя вела и бросалась на всех, кто заходил в постройку.

Сотрудники экстренной службы прибыли по адресу, сачком поймали перепуганную птицу и выпустили ее на волю.

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