За сутки 247 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области

В Саратовской области на утро 29 января зарегистрировано 247 новых случаев коронавируса.

Всего зараженных в регионе — 42 706, выздоровевших — 37 297. За сутки вылечились 249 пациентов.

Больше всего новых случаев в Саратове — 111, Энгельсском районе — 36, Вольском и Балаковском — 18 и 15.

Среди заболевших за сутки у 158 человек наблюдается пневмония, у 82 — признаки ОРВИ. Остальные семеро переносят COVID-19 бессимптомно.

Кроме того, за сутки заразились 18 человек до 14 лет и 67 — старше 60 лет.

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