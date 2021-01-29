Роман Грибов назначен зампредом саратовского правительства

Кандидатуру Романа Грибова согласовали областные депутаты
Заместителем председателя правительства Саратовской области назначен Роман Грибов.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства, распоряжение 28 января подписал губернатор Валерий Радаев.
Напомним, ранее кандидатуру Романа Грибова согласовали депутаты областной думы. Он будет курировать блок социальных вопросов.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.