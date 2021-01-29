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Роман Грибов назначен зампредом саратовского правительства

Он будет отвечать за социальную сферу
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Кандидатуру Романа Грибова согласовали областные депутаты

Кандидатуру Романа Грибова согласовали областные депутаты

Заместителем председателя правительства Саратовской области назначен Роман Грибов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства, распоряжение 28 января подписал губернатор Валерий Радаев.

Напомним, ранее кандидатуру Романа Грибова согласовали депутаты областной думы. Он будет курировать блок социальных вопросов.

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