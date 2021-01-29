В центре Саратова ДТП парализовало движение по Вольской и Соколовой

Авария в центре Саратова

На пересечении улиц Вольская и Соколовая в Саратове утром столкнулись ВАЗ-2115 и «Лада Гранта».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария обошлась без пострадавших. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Очевидцы сообщают, что столкновение привело к серьезной пробке по обеим улицам.

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