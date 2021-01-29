Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На обновление саратовских ЛЭП потратят 132 млн рублей

Энергетики заменят провода на более надежные
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Будет модернизировано 130 км линии электропередач

Будет модернизировано 130 км линии электропередач

В Саратовской области за 2021 год планируется провести масштабное обновление линии электропередач.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Облкоммунэнерго», будут модернизированы более 130 км линий, сумма инвестиций превысит 132 млн рублей.

Энергетики заменят неизолированные голые провода на самонесущие изолированные, что повысит надежность ЛЭП и увеличит пропускную способность. Также будет заменено более 1,5 тыс. стоек и свыше 100 единиц силового оборудования в распределительных устройствах и трансформаторных подстанциях.

Инвестиционная программа «Облкоммунэнерго» предусматривает в 2021 году установку новых трансформаторных подстанций в крупных районных центрах, обновление парка спецтехники и современного метрологического оборудования. Основные работы начнутся в апреле и продлятся до августа. Предполагается, что в осень и зиму потребители войдут без перебоев с электроэнергией.

- При планировании работ и реализации программ развития мы в том числе учитываем количество и места отключений, анализируем их причины, обращения потребителей. Эта стратегия приносит положительные результаты и позволяет нам повышать качество электроэнергии, ежемесячно снижая количества отключений в сетях, — подчеркнул генеральный директор компании Александр Качалов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.