На обновление саратовских ЛЭП потратят 132 млн рублей

Будет модернизировано 130 км линии электропередач

В Саратовской области за 2021 год планируется провести масштабное обновление линии электропередач.

Как сообщили «КП-Саратов» в АО «Облкоммунэнерго», будут модернизированы более 130 км линий, сумма инвестиций превысит 132 млн рублей.

Энергетики заменят неизолированные голые провода на самонесущие изолированные, что повысит надежность ЛЭП и увеличит пропускную способность. Также будет заменено более 1,5 тыс. стоек и свыше 100 единиц силового оборудования в распределительных устройствах и трансформаторных подстанциях.

Инвестиционная программа «Облкоммунэнерго» предусматривает в 2021 году установку новых трансформаторных подстанций в крупных районных центрах, обновление парка спецтехники и современного метрологического оборудования. Основные работы начнутся в апреле и продлятся до августа. Предполагается, что в осень и зиму потребители войдут без перебоев с электроэнергией.

- При планировании работ и реализации программ развития мы в том числе учитываем количество и места отключений, анализируем их причины, обращения потребителей. Эта стратегия приносит положительные результаты и позволяет нам повышать качество электроэнергии, ежемесячно снижая количества отключений в сетях, — подчеркнул генеральный директор компании Александр Качалов.

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