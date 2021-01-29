Подросток отравился угарным газом в Духовницком

Дом отапливался газовой печью, шибер был закрыт Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Духовницкое Саратовской области погиб 14-летний мальчик.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело подростка было обнаружено вечером 28 января в его доме.

Труп нашел сосед, который зашел проведать мальчика во время отсутствия его родителей — те не могли дозвониться до сына и попросили мужчину заглянуть и проверить. Увидев тело, он вызвал полицию и скорую помощь, медики констатировали смерть.

Следов насильственной гибели не выявлено. Установлено, что дом отапливался газовой печкой и на момент осмотра был сильно перетоплен. Шибер дымохода был закрыт.

Предварительно выдвинута версия, что подросток мог отравиться продуктами горения.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи СК начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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