Директор УК в Саратове похищала платежи жильцов и тратила их на кондитерку и мягкие игрушки

В Ленинском районном суде Саратова будет рассматриваться дело 47-летней учредительницы управляющей компании, которая похищала средства населения, перечисленные для оплаты за коммунальные ресурсы.

Городская прокуратура обвиняет ее в присвоении и растрате, а также в легализации уведенных средств.

С сентября 2016 года по июль 2018, как считает следствие, учредительница управляющей компании, которая обслуживала 57 многоквартирных домов в Ленинском районе Саратова, поступавшие от жильцов деньги за теплоэнергоресурсы в сумме более 5 млн рублей перечислила на расчетные счета подконтрольных ей юридических лиц.

Как учредитель еще одной управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в Саратове и Саратовской области, где директором был её сын, она увела еще 2,1 млн рублей.

- На эти деньги она оплатила приобретение кондитерских изделий, мягких игрушек ручной работы, услуг по подготовке её собак к участию в выставках, а также питание сотрудников аффилированных ей организаций, - уточнили в областной прокуратуре.