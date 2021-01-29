В Аткарске 25-летнего убийцу посадили на 12 лет

В Аткарске Саратовской области 25-летнего местного жителя признали виновным в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, свою вину молодой человек не признал.

Суд установил, что 15 августа 2020 года он с приятелем пришел к 38-летнему знакомому домой на улицу Некрасова. Там уже был гость, и все вместе они принялись распивать алкоголь.

25-летний мужчина начал обсуждать личную жизнь хозяина, что привело к ссоре. Гость схватил нож и несколько раз ударил того в грудь. Потом он убежал, а раненый скончался на месте.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 12 лет.

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