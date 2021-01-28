На местные дороги больше всего денег получат Саратов, Энгельс и Балаково

Ремонт местных дорог в Саратовской области должен начаться уже весной

На местные дороги в районах Саратовской области в 2021 году выделят 3,533 млрд рублей. Столько доходов запланировано получить при сборе транспортного налога. Все эти средства уйдут в муниципальные дорожные фонд.

На совещании 28 января с главами районов председатель правительства Роман Бусаргин обозначил планы работ с учетом этого финансирования.

На содержание дорожной сети заложено 883,8 млн рублей. На капитальный ремонт и ремонт – 1,928 млрд рублей, на строительство – 645,5 млн рублей.

Наибольшие суммы получат крупные муниципалитеты: Саратов – 1,142 млрд рублей, Энгельсский район – 360,3 млн рублей, Балаковский район – 251,8 млн рублей, Балашовский район – 127,4 млн рублей, Вольский район – 107,4 млн рублей, Саратовский район – 104,9 млн рублей.

Списки местных дорог для ремонта будут формировать местные администрации. Конкурсы пройдут в феврале, а работы начнутся уже весной.

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