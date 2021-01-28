Руководитель театра фокусов «Самокат» в Саратове назвал здание «тихим ужасом»

Театр "Самокат" расположен в особняке Нессельроде Фото: Екатерина Семенова

На заседании Градозащитного совета при Саратовской областной думе сегодня, 28 января, рассмотрели ситуацию с домом Нессельроде. Он располагается на пересечении улиц Московская и Комсомольская.

Сейчас в здании находится муниципальный театр фокусов «Самокат». Его руководитель Сергей Щукин рассказал, что внутри они ремонт сделали.

- Но снаружи это тихий ужас, – сказал он.

По словам Щукина, с 2014 года они писали обращения с просьбой отремонтировать здание, дошли до помощника президента РФ при поддержке Вячеслава Володина. Удалось найти финансирование, но его хватило на небольшой ремонт лепнины и покраску части фасада.

- Замазали немного и бросили. Хотя я читал потом, что губернатор отчитался президенту, что все было сделано, – заметил Сергей Щукин.

После этого было решение ремонтировать здание в 2020 году, но позже работы перенесли на 2021 год.

Заместитель главы администрации Саратова Антон Корнеев заверил, что в 2021 году ремонт крыши действительно запланирован. Плюс мэрия рассматривает возможность работ на фасаде. Об этом он обещал доложить на следующем заседании Градозащитного совета, когда будет готова смета.

Кроме того, он обещал рассмотреть вопрос по подвалу, который предложено выкупить у собственника.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.