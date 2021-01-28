В Краснокутском районе установили стелу Герману Титову

На месте приземления Германа Титова установлена мемориальная доска. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

В Краснокутском районе Саратовской области 28 января установлена памятная стела на месте приземления второго космонавта Земли Германа Титова.

Как рассказал в своем Instagram Александр Стрелюхин, руководитель Центра развития Саратовской агломерацию, стела символизирует парашют космического аппарата. Также на месте приземления установлена мемориальная доска.

- Руководство района планирует разработать проект благоустройства этой локации, здесь есть туристический потенциал, — написал Стрелюхин.

Он предложил Валентине Гречушкиной, главе района, разбить на месте приземления сквер в честь второго космонавта планеты.

Александр Стрелюхин предложил Валентине Гречушкиной разбить сквер в честь второго космонавта. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

- Думаю, жители не будут против того, чтобы в городе появилась новая благоустроенная зона отдыха. Центром ее станет бюст Германа Титова. Знаю, что у скульпторов уже есть интересные предложения. Поэтому нужно встретиться со специалистами, обсудить место установки и проект с общественностью, чтобы к 60-летию полета космонавта в Красном Куте бюст Герману Титову был открыт, — написал Александр Стрелюхин,

Напомним, Титов совершил свой полет в 1961 году и приземлился в 13 км от Красного Кута, на поле сельхозартели «40 лет Октября».

Уже в 2021 году, с 1 июля, начнет курсировать электричка Саратов — Красный Кут — место приземления Титова. Этот маршрут вошел в перечень туристических направлений региона.

Летом до места приземления будет ходить электричка. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

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