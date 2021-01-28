Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Краснокутском районе установили стелу Герману Титову

Предложено разбить сквер в честь второго космонавта Земли
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
На месте приземления Германа Титова установлена мемориальная доска. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

На месте приземления Германа Титова установлена мемориальная доска. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

В Краснокутском районе Саратовской области 28 января установлена памятная стела на месте приземления второго космонавта Земли Германа Титова.

Как рассказал в своем Instagram Александр Стрелюхин, руководитель Центра развития Саратовской агломерацию, стела символизирует парашют космического аппарата. Также на месте приземления установлена мемориальная доска.

- Руководство района планирует разработать проект благоустройства этой локации, здесь есть туристический потенциал, — написал Стрелюхин.

Он предложил Валентине Гречушкиной, главе района, разбить на месте приземления сквер в честь второго космонавта планеты.

Александр Стрелюхин предложил Валентине Гречушкиной разбить сквер в честь второго космонавта. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

Александр Стрелюхин предложил Валентине Гречушкиной разбить сквер в честь второго космонавта. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

- Думаю, жители не будут против того, чтобы в городе появилась новая благоустроенная зона отдыха. Центром ее станет бюст Германа Титова. Знаю, что у скульпторов уже есть интересные предложения. Поэтому нужно встретиться со специалистами, обсудить место установки и проект с общественностью, чтобы к 60-летию полета космонавта в Красном Куте бюст Герману Титову был открыт, — написал Александр Стрелюхин,

Напомним, Титов совершил свой полет в 1961 году и приземлился в 13 км от Красного Кута, на поле сельхозартели «40 лет Октября».

Уже в 2021 году, с 1 июля, начнет курсировать электричка Саратов — Красный Кут — место приземления Титова. Этот маршрут вошел в перечень туристических направлений региона.

Летом до места приземления будет ходить электричка. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

Летом до места приземления будет ходить электричка. Фото из Instagram Александра Стрелюхина

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.