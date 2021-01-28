Общественник о реконструкции стадиона «Спартак»: Чудовищное упрощение

Реконструкция «Спартака», старейшего стадиона в Саратове, скатилась к «чудовищному упрощению проекта». Между тем, когда реконструкция сделанного в стилистике сталинского ампира стадиона только начиналась, предполагалось, что колорит сооружения будет сохранен. Об этом говорил инициатор реконструкции председатель ГД Вячеслав Володин. Все это напомнил 28 января участникам заседания Градозащитного совета при областной думе его участник, блогер и краевед Владимир Лешуков.

- Произошли перемены к худшему — чудовищное упрощение проекта, входная группа утратила свои элементы, потеряны часть карнизов. Предполагается, что трибуну тоже изменят. И мне становится не по себе. Не для того привлекаются спонсорские средства, чтобы превратить стадион в нечто серое, примитивное, лишенное колорита и своего исторического облика, — заявил Лешуков.

По этому поводу градозащитники обращались к мэру.

Заммэра Саратова по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев не отреагировал на упреки о потере стадионом исторического облика и ответил, что администрация не возражает и готова «рассмотреть вопрос по улучшению или изменению вида входной зоны с учетом имеющегося финансирования».

Корнеев также заявил, что трибуны стадиона полностью демонтированы, реконструировать там нечего.

- Они будут полностью восстанавливаться в виде, приближенном к изначальному, с использованием стилистики тех лет, — уточнил заммэра.

Предложено представить проект реконструкции стадиона общественникам, чтобы обсудить все вопросы по его дальнейшему виду.

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