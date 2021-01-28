В Саратове общественникам приходится самим чистить аварийные крыши

Крыши аварийных домов приходится чистить активистам Фото: Ольга Симонова

На заседании Градозащитного совета при Саратовской облдуме был задан вопрос о некачественной экспертизе домов, которые признаются аварийными.

Представитель прокуратуры области Александр Мосяков затруднился ответить на вопрос члена Градсовета Алексея Галицына, была ли ситуация взята на контроль ведомством. Однако предложил встретиться в ближайшие дни, чтобы обсудить тему.

Дело в том, что, например, дом Кибальникова остается под угрозой сноса как признанный аварийным. По словам представителя движения «Том Сойер Фест» Николая Зайченко, «промедление смерти подобно».

Кроме того, Зайченко рассказал об отношении администрации к проблемам. В качестве примера он привел случай: один из волонтеров начал бить тревогу по поводу протекающей крыши в доме на Кутякова, 12. Однако вместо ее починки в здании отключили электричество.

- Вместо возвращения к жизни происходит ее полная ликвидация, — описал он «метод» решения проблемы администрацией.

Другой пример касается общественного движения по расчистке снега с крыш расселенных аварийных домов.

- Благое движение возникло из-за того, что администрация не идет на контакт. И в итоге возникает практика, когда люди сами чистят аварийные крыши. Хотелось бы, чтобы после моих слов этих людей не наказывали, а содействовали их работе, в том числе по консервации объектов. Есть люди, готовые сделать эту работу качественно и хорошо, — заявил Николай Зайченко.

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