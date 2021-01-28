На скорости 100 км/ч молодой водитель в Саратове сбил пешехода

В Заводском районе Саратова будут судить 22-летнего местного жителя за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Следствие считает, что ночью 5 июня 2020 года водитель ВАЗ-21083 на пешеходном переходе на проспекте Энтузиастов на скорости не менее 100 км/ч сбил 36-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области.

Пешеход в ДТП получил тяжелые травмы, а во время расследования у парня забрали права.

Дело рассмотрит суд. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

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