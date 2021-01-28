В Саратове хотят сохранить туф на набережной при реконструкции

Сегодня, 28 января, в Саратовской областной думе на заседании Градозащитного общественного совета подняли тему сохранения туфа на набережной Космонавтов при ее реконструкции.

Доклад на заседание совета приготовил эксперт Максим Музалевский. По его словам, есть четыре причины для сохранения туфа

- Первое — туф не был первым материалом на набережной, но он там уже 60 лет. То есть три поколения саратовцев помнят именно такую набережную. Второе — развитие туризма. Губернатор говорил, что нужно искать уникальность, то, в чем мы будем отличаться. Если мы уберем туф, то сделаем нас второй Самарой, Волгоградом, — заявил Музалевский.

Также туф, по его словам, связан с армянской градостроительной культурой. Ранее улица Армянская выходила на набережную. На улице Октябрьская как раз из туфа сделан крест-камень Хачкар (традиционный символ армянского христианства — прим. ред).

Четвертым аргументом у Музалевского стало отношение самих саратовцев к туфу. Он отмечает, что в социальных сетях люди пишут о важности туфа и непонимании, почему его нужно убрать.

- Мое мнение — сохранить туф можно. На набережной крошащегося туфа нет, состояние хорошее, утраты в виде плиток разовые, — подчеркнул эксперт и напомнил о 815-летнем монастыре в Армении, гигантах с острова Пасхи и других объектах.

Замглавы администрации Саратова по строительству и архитектуре Антон Корнеев отметил, что изначально набережная была бетонной, а уже потом сделали облицовку туфом.

- Обследование туфа еще ведется. На самом деле состояние его нехорошее. Поэтому мы рассматриваем разные варианты благоустройства набережной, — сообщил Корнеев. Он дополнил, что не нашли возможность его закупки и привоза. Сейчас из материалов рассматривают гранит и златолит. Ожидаются поставки образцов.

Зампредседателя Градозащитного совета Владимир Лешуков напомнил о случае, когда чиновники говорили о невозможности сохранения Гарнизонного дома офицеров, но независимые эксперты сочли это возможным.

Депутат областной думы Алексей Наумов заявил, что вопрос благоустройства должны решать жители, а не чиновники.

По словам Лешукова, вскоре будет подготовлено обращение к мэру Саратова Михаилу Исаеву о сохранении туфа на набережной Космонавтов.

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