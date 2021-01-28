Жительницу Саратова задержали за курение на борту самолета

Аэропорт «Гагарин». Фото предоставлено пресс-службой Приволжского ЛУ МВД России на транспорте

Жительницу Саратова вчера, 27 января, задержали за курение на борту самолета.

- В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту «Гагарин» поступило сообщение от представителя авиакомпании. На самолете, следовавшем из Москвы в Саратов, курила 28-летняя женщина, — рассказали «КП-Саратов» в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские составили на гражданку протокол.

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