Парк покорителей космоса под Энгельсом откроется к 12 апреля

Парк покорителей космоса под Энгельсом откроется через 2,5 месяца — к 12 апреля 2021 года. В этот день будет отмечаться 60-летие со дня первого полета человека в космос.

Сегодня, 28 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин осмотрел ход строительства парка, идея создания которого принадлежит ему. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Видео опубликовано на странице его сторонников в соцсети.

В ближайшие месяцы возведут инфоцентр, малые архитектурные формы установят в марте. Уже готовы остановки и стоянки, система навигации и освещения, площадь Космонавтов, кедровник. Благоустроено место приземления спускаемого аппарата космического корабля «Восток-1».

Кроме того, благоустраивают прилегающие села — Смеловку и Подгорное. Там уже положили асфальт, устанавливают освещение, хотят провести газ.

По словам Володина, в 2021 году собираются построить причал и углубить дно Волги, чтобы теплоходы с туристами могли останавливаться.

Также в планах — строительство образовательного центра в Парке покорителей космоса.

Вячеслав Володин предложил продумать варианты, чтобы желающие могли остановиться здесь на несколько дней.

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