Радаев обратился к жителям Саратовской области: Ограничения снимаем, но не расслабляйтесь

Губернатор Радаев

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился к жителям области по поводу постепенного снятия ограничений и сохранения бдительности.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией, как отмечают специалисты Роспотребнадзора, начинает стабилизироваться, по мнению губернатора, все санитарные правила необходимо соблюдать.

- Постепенно снимаются ограничения, как недавно, к примеру, для учреждений культуры, на очереди предприятия общепита. Приступили к вакцинации, и все желающие, конечно, с учетом медицинских показаний, могут сделать прививку. И тем не менее нужно сохранять бдительность. Все санитарные правила надо обязательно продолжать выполнять — носить маски, использовать дезинфицирующие средства. И в первую очередь осторожным следует быть в общественных местах, в транспорте, в магазинах. Всех прошу проявить ответственность, позаботиться о своем здоровье и своих близких, — заявил Радев в своем Инстаграм.