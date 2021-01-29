К концу рабочей недели в Саратове потеплеет

В Саратовской области сегодня, 29 января, в пятницу, потеплеет до +2…-3 градусов.

- Днем местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый, морось. Будет туман с видимостью 500 и менее метров, гололед, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер днем подует со скоростью 4–9 м/с и порывами до 14 м/с.

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