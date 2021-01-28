Евгений Ковалев поздравил жительниц блокадного Ленинграда

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27 января традиционно отмечается в нашей стране День воинской славы России. Подобных дат много в истории нашей страны, но этот день – особенный. 77 лет назад войсками Советской Армии была окончательно снята блокада Ленинграда, которая продолжалась без малого 900 дней – страшных и героических одновременно.

Депутат Саратовской областной Думы Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия») навестил жительниц блокадного Ленинграда Майю Михайловну Драпкину и Ирину Анатольевну Архипову, поздравил их с праздником и вручил памятные подарки.

- С большим удовольствием побывал в гостях у двух замечательных людей, переживших блокаду Ленинграда, длящуюся 842 дня. Особенно приятно было встретить их в хорошем расположении духа и здравии. На момент окончания блокады обеим было примерно по пять лет. и тот ужас, который они пережили, вряд ли возможно себе представить. Тот факт, что сегодня они живы, свидетельствует о силе духа Героев того времени. С чувством гордости поздравил их с днем снятия блокады. Низкий поклон за мужество, стойкость и веру в Победу! – отметил Ковалев.

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