ГЖИ о погибшем от упавшего льда мальчике: Отвечать за безопасность жителей должна управляющая компания

Мальчик погиб от упавшей с козырька балкона ледяной глыбы

Ответственность за трагические случаи с жильцами многоквартирных домов, на которых падает лед с крыш и козырьков, должна нести управляющая компания. Такое мнение высказал на брифинге 28 января начальник Госжилинспекции области Сергей Вербин.

Напомним, в субботу, 23 января, наледь с дома №33а по улице Азина рухнула на проходившего мимо 12-летнего мальчика. Ребенок получил тяжелые травмы и погиб. Сейчас ведется расследование уголовного дела по этому факту.

- Сосулька упала на ребенка с балкона верхнего этажа. Многие у нас их застекляют, устанавливают козырьки, которых изначально там не было. Именно они являются причинами трагических случаев. Это имущество не входит в ответственность управляющих компаний, вопрос не урегулирован.

Но поскольку обязанность УК — обеспечение безопасности жителей домов, которыми они управляют, то сотрудники обязаны проводить осмотры, выявлять такие опасные балконы, выдавать собственникам предписания: либо сами их очищайте, либо мы, но выставим вам счет за уборку. Или нужно давать предписания и обращаться в суд по поводу демонтажа этих самовольно возведенных конструкций, — заявил Вербин.

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