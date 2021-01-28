В Саратовской области на капремонт потратили только половину из собранных жильцами денег

Начальник ГЖИ по Саратовской области Сергей Вербин озвучил на брифинге итоги работы за 2020 год.

Он отметил, что на 31 декабря по 3 716 многоквартирным домам сформировано 9 млрд 34 млн 52 тыс. рублей для капремонта на спецсчетах.

Оплачено собственникам 6 млрд 759 млн 637 тыс. рублей (сбор составил 75,5 %).

На работы израсходовано 3 млрд 256 млн 89 тыс. рублей, остаток составил 3 млрд 503 млн 546 тыс. рублей.

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