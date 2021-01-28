Саратовский облсуд: Обвинение не предоставило доказательств, что Андрей Пригаров может скрыться

Саратовский областной суд рассмотрел ходатайство об аресте Пригарова и Вартанова Фото: Александр Уриевский

В Саратове областной суд рассмотрел ходатайства об аресте Андрея Пригарова, бывшего прокурора Кировского района, и Олега Вартанова, бизнесмена, директора ООО «Ритуал».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, обвинение просило отменить решение Ленинского райсуда об отказе в мере пресечения.

Областной суд оставил постановление Ленинского без изменения. То есть Пригаров и Вартанов не были взяты под стражу.

Председатель Саратовского областного суда Федор Телегин прокомментировал такое решение: дело в том, что основанием для ходатайства об аресте стало сообщение директора стройфирмы Григорьева, якобы он давал взятки Пригарову.

- Какие-либо иные доказательства или материалы оперативно-розыскных действий, подтверждающие заявление Григорьева А. А. о передаче денег, суду не представлены. Мероприятия, направленные на передачу Пригарову А. В. денег под контролем правоохранительных органов, не проводились, — заявил Телегин.

Также Вартанов отрицал, что передавал Пригарову деньги от Шулекина, директора МУСПП «Ритуал», а направлял средства на развитие своего бизнеса, который принадлежит ему на правах с последним.

- Вопрос о том, почему указанные граждане обратились в правоохранительные органы с заявлениями о передаче в прошлом Пригарову А. В. взяток в виде денег, остался неразрешенным. Почему они не обратились тогда, когда можно было зафиксировать факт передачи, если таковой имел место? Мотивы могли быть самыми разными: осознание того, что они действительно незаконно передавали деньги; заявители по каким-то основаниям могли быть запуганы иными лицами; заявление было подано из чувства мести или зависти; либо по иным мотивам. Никто из работников правоохранительной системы не застрахован от поступления на них подобных заявлений, поэтому они всегда должны тщательно проверяться. Однако если донос (сообщение одного гражданина о совершении преступления другим гражданином) не подтвержден никакими другими объективными доказательствами, то он не может служить основанием для избрания меры пресечения не только в виде заключения под стражу, но и любой иной меры пресечения, — подчеркнул Федор Телегин.

Он отметил, что не было предоставлено доказательств, что Пригаров может скрыться или помешать расследованию.

- Только на основании доказательств, полученных в соответствии с процессуальным законодательством, к гражданину может быть применена мера пресечения, связанная с ограничением свободы, в том числе и заключение под стражу, — заявил председатель областного суда.

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