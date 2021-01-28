Жительница Балакова приобщила свою дочь к продаже наркотиков

В отношении жительницы Балакова возбуждено несколько уголовных дел — о распространении наркотиков и вовлечении в это своей дочери.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она входила в состав ОПГ, распространяла запрещенные вещества по закладкам в Саратове и Балакове.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, оно будет рассмотрено в суде.
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