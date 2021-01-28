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Общество

Саратовцам за 2020 год несправедливо насчитали 20 млн рублей за ЖКУ

Количество жалоб от жильцов в 2020 году заметно снизилось в сравнении с 2019-м
Источник:kp.ru
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За 2020 год жителям Саратовской области сделали перерасчет на 20 млн рублей за неправильно начисленные коммунальные услуги

За 2020 год жителям Саратовской области сделали перерасчет на 20 млн рублей за неправильно начисленные коммунальные услуги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2020 год жителям Саратовской области сделали перерасчет в общей сложности на 20 млн рублей за неправильно начисленные коммунальные услуги и услуги ЖКХ. По итогам проверок Госжилинспекции был проведен перерасчет на сумму 14 млн 701 тыс. рублей, из которых 13 млн 400 тыс. рублей — за коммунальные услуги. Еще на 5 млн 330 тыс. рублей провели перерасчет при совместных проверках с прокурорами.

Об этом на брифинге 28 января сообщил начальник областной Госжилинспекции Сергей Вербин.

Всего на территории Саратовской области находятся 14 188 многоквартирных жилых домов.

За год в инспекцию поступило 17 323 обращения граждан (в 2019 — 25 905). В связи с распространением пандемии и введением ограничительных мер на территории области количество обращений снизилось в полтора раза.

Наибольшее количество вопросов касались нарушения правил технической эксплуатации и содержания жилищного фонда — 4 694 (27,1% от общего количества поступивших обращений), несогласия с начисленной платой за жилищно-коммунальные услуги — 3 954 (22,8%), некачественного предоставления коммунальных услуг — 3 137 (18,1%).