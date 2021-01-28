Саратовцам за 2020 год несправедливо насчитали 20 млн рублей за ЖКУ

За 2020 год жителям Саратовской области сделали перерасчет на 20 млн рублей за неправильно начисленные коммунальные услуги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2020 год жителям Саратовской области сделали перерасчет в общей сложности на 20 млн рублей за неправильно начисленные коммунальные услуги и услуги ЖКХ. По итогам проверок Госжилинспекции был проведен перерасчет на сумму 14 млн 701 тыс. рублей, из которых 13 млн 400 тыс. рублей — за коммунальные услуги. Еще на 5 млн 330 тыс. рублей провели перерасчет при совместных проверках с прокурорами.

Об этом на брифинге 28 января сообщил начальник областной Госжилинспекции Сергей Вербин.

Всего на территории Саратовской области находятся 14 188 многоквартирных жилых домов.

За год в инспекцию поступило 17 323 обращения граждан (в 2019 — 25 905). В связи с распространением пандемии и введением ограничительных мер на территории области количество обращений снизилось в полтора раза.

Наибольшее количество вопросов касались нарушения правил технической эксплуатации и содержания жилищного фонда — 4 694 (27,1% от общего количества поступивших обращений), несогласия с начисленной платой за жилищно-коммунальные услуги — 3 954 (22,8%), некачественного предоставления коммунальных услуг — 3 137 (18,1%).