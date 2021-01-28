Саратовцев просят не парковать машины на четырех улицах

В Саратове с восьми часов вечера начнется механизированная уборка снега с улиц.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, в связи с этим водителей просят не парковаться там на ночь.

Работы начнутся в восемь часов на проспекте Строителей от 1-го проезда Строителей до улицы Антонова и на Кутякова от Чапаева до Астраханской.

С девяти вечера убирать будут улицы Вольская от Белоглинской до Чернышевского и Первомайская от Мичурина до Некрасова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.