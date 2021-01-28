В последнюю субботу января в Саратове пройдут сельхозярмарки

В субботу, 30 января, в Саратове пройдут сельхозярмарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства, торговцы развернутся на рынках в Юбилейном и Комсомольском, на торговой площадке «ТК на Топольчанской», на перекрестке Пензенской и Томской и на Московском шоссе, 61.
Покупателям предложат мясо, хлебобулочные и макаронные изделия, яйца, овощи, мед, молочную продукцию.
Ярмарки будут работать с 08:00 до 16:00.
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