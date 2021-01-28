В Саратове подростка-закладчика с наркотиками поймали полицейские

У парня нашли наркотики. Фото городского УМВД

В Кировском районе Саратова поймали подростка с наркотиками.

- У 17-летнего парня изъято 38 граммов вещества, в состав которого входит метилэфедрон. По словам задержанного, он купил наркотик в интернете, чтобы продавать, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

На подростка возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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