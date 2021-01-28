Роспотребнадзор прорабатывает возможность ограничений на Масленицу в Саратове

Пока не решено, как саратовцы смогут отпраздновать Масленицу Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области пока не решено, какие ограничения ждут жителей на Масленицу.

Врио начальника отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Игорь Вяткин на брифинге 28 января отметил, что вопрос сейчас обсуждается, но пока озвучить каких-то конкретных мер он не может.

- Мы все вопросы прорабатываем, исходя из эпидемиологической ситуации. Чуть позже все всё узнают, — отметил он.

Напомним, Масленая неделя в 2021 году начинается 8 марта.

Также Игорь Вяткин затруднился предположить ситуацию с пандемией летом. По его словам, о возможности снятия ограничений следует говорить, когда станет понятна эпидемиологическая ситуация.

Сегодня председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на встрече с жителями рассказал, что эксперты прогнозируют снижение заболеваемости к лету.

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