В Саратовской области планируется дальнейшее сокращение коек в ковидных госпиталях

Количество коек под больных с коронавирусом будут сокращать

На утро 28 января в коронавирусных стационарах Саратовской области находятся 2 702 пациента, из них 2 629 — с пневмонией. 781 человек — на кислородной поддержке, 177 — на искусственной вентиляции легких.

В регионе 1 893 больных находятся на амбулаторном лечении. От иных патологий скончались 908 пациентов с коронавирусом. Об этом на брифинге 28 января сообщил первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов.

- 1 282 койки свободны сейчас. Еще будем немного уменьшать коечный фонд в коронавирусных госпиталях.

При этом начинает работать лаборатория по анализам на коронавирус в горбольнице Энгельса №2, идет работа по развертыванию такой же в поликлинике №3 в Энгельсе и областном госпитале ветеранов войн.

Первую прививку от коронавируса в регионе получили уже 14 402 человека, два укола успели сделать 2 645 человек.

Ждем новую партию вакцины во все районы, в феврале будет еще больший транш препаратов. Все районы и крупные предприятия охвачены, будем готовы их вакцинировать, — заявил Станислав Шувалов.

На брифинге было отмечено, что в области не было пока ни одного случая гриппа, а по России зарегистрировано всего три.

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