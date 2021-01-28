Работники завода в Горном очень рады, что здесь появится экотехнопарк Федерального экологического оператора

Торжественная церемония передачи имущества завода в собственность ФГУП «ФЭО», предприятия Госкорпорации «Росатом» Фото: Мария Франко

В Саратовской области 25 января состоялась передача имущественного комплекса бывшего объекта по уничтожению химического оружия ФКП «Горный» в ведение ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО» предприятие Госкорпорации «Росатом»). Здесь в рамках нацпроекта «Экология» будет создан и в 2024 году заработает в полную силу экотехнопарк по переработке промышленных отходов.

Работница предприятия в Горном Марина Крылова отметила, что помимо рабочих мест с достойной зарплатой приход в поселок ФГУП «Федеральный экологический оператор» позволяет воспользоваться многочисленными возможностями. Которые обещает профсоюзная организация, входящая в структуру ГК «Росатом».

- Прошло открытие филиала ФГУП ФЭО на территории бывшего завода по уничтожению химического оружия в Горном. Мы очень рады этому событию — у нас есть рабочие места. У нас прошло собрание, встреча с руководством «Федерального экологического оператора». Мы услышали, что профсоюз организации активно работает и много делает для людей, кроме выплаты зарплат. Такая деятельность нас очень устраивает, это не просто рабочие места, но и иная поддержка, — заметила Марина Крылова.

У другой работницы завода в Горном, Ольги Будановой, на предприятии также работает супруг. Благополучие ее семьи, как и очень многих в Михайловском, строится на стабильной работе высокотехнологичных производств в Горном.

- Открытие нового предприятия в Горном для нашего поселка, так же как и перспективы, которые мы видим, — замечательные. У нас будут открыты новые рабочие места, местные жители не потеряют работу, будут рядом с семьями, не нужно никуда уезжать на заработки. Для меня лично это тоже очень хорошо, потому что я рада, что сохранила работу, что здесь платят нормальные зарплаты и вовремя, что немаловажно.

Что касается безопасности на предприятии в Горном, то у нас здесь она всегда отвечала высоким требованиям. Специалисты на своих местах, техника работает, все делаем вовремя и правильно. Так что нам нечего бояться, — рассказала Ольга Буданова.