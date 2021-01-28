Председателю правления НВКбанка продлили домашний арест и обвинили в хищении 172 млн рублей

Во вторник, 26 января, Октябрьский районный суд Саратова продлил срок домашнего ареста председателя правления АО «НВКбанк» Кравцеву на два месяца.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, Кравцева обвиняют в хищении 172 млн рублей, принадлежащих АО, под видом выдачи невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Напомним, год назад НВКбанк лишился лицензии. Причиной ее отзыва названы систематическое сокрытие реального финансового положения.

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