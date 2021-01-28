Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Председателю правления НВКбанка продлили домашний арест и обвинили в хищении 172 млн рублей

Решение вынес Октябрьский районный суд Саратова
Ольга СимоноваОльга Симонова
Комментарии (1)Комментарии (1)

Во вторник, 26 января, Октябрьский районный суд Саратова продлил срок домашнего ареста председателя правления АО «НВКбанк» Кравцеву на два месяца.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, Кравцева обвиняют в хищении 172 млн рублей, принадлежащих АО, под видом выдачи невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Напомним, год назад НВКбанк лишился лицензии. Причиной ее отзыва названы систематическое сокрытие реального финансового положения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

Криминал