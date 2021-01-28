Мужчина и женщина из Балашова искали попутчиков, но потеряли 10 тысяч рублей

В Балашовском районе мужчина и женщина стали жертвами мошенников, пытаясь найти попутчиков для поездки.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, они воспользовались онлайн-сервисом, но потеряли свои деньги.

Женщине нужно было добраться в Балашов из другого города. Она нашла водителя, который ехал в ту сторону, и начала переписываться. Потом гражданка ввела данные своей карты по ссылке, которую ей прислали, и лишилась 4 167 рублей. Мужчина перестал выходить на связь.

Точно так же потерял 6 тыс. рублей мужчина, который пытался уехать домой из Краснодара.

Полиция призывает граждан к бдительности.

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