Мужчина и женщина из Балашова искали попутчиков, но потеряли 10 тысяч рублей

В Балашовском районе мужчина и женщина стали жертвами мошенников, пытаясь найти попутчиков для поездки.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, они воспользовались онлайн-сервисом, но потеряли свои деньги.
Женщине нужно было добраться в Балашов из другого города. Она нашла водителя, который ехал в ту сторону, и начала переписываться. Потом гражданка ввела данные своей карты по ссылке, которую ей прислали, и лишилась 4 167 рублей. Мужчина перестал выходить на связь.
Точно так же потерял 6 тыс. рублей мужчина, который пытался уехать домой из Краснодара.
Полиция призывает граждан к бдительности.
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