В Саратовской области закрыты по заболеваемости четыре школы и три детсада

На 28 января в Саратовской области полностью закрыты четыре школы, три детсада и лицей.

Школа в Екатериновском районе закрыта в связи с выявленным случаем заболевания коронавирусной инфекцией у трех педагогов.

Из-за коронавируса накрыты еще 65 классов в 40 школах области, на самоизоляции находятся 1340 обучающихся и 52 педагога.

Три школы - в Саратове, Федоровском районе и Перелюбском районе закрыты из-за гриппа и ОРВИ – на дистанционке 426 обучающихся. По этой же причине закрыты шесть классов в четырех школах, а также детский сад Озинского района.

Из-за коронавируса полностью закрыт Агропромышленный лицей Питерского района, там 233 студента.

Также из-за коронавирусной инфекции у двух сотрудников полностью закрыты два детских сада, в которых 78 воспитанников. Частично закрыты 10 групп в 10-ти детских садах.