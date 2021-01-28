Двое мужчин и две женщины умерли от коронавируса в Саратове

В Саратовской области четыре человека скончались от коронавируса за минувшие сутки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это двое мужчин и две женщины. Все они имели сопутствующие патологии.

У 49-летнего мужчины был хронический панкреатит, а у 62-летнего — артериальная гипертензия и сердечная недостаточность.

51-летняя женщина страдала сахарным диабетом, а 56-летняя — ишемической болезнью сердца. У обеих была артериальная гипертензия.

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