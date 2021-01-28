В Саратове мужчина перепутал квартиры и изнасиловал незнакомку, пока ее муж не вернулся с работы

В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 43-летнему насильнику.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали также виновным в разбое.

Около 18 часов 28 апреля 2020 года он зашел домой в квартиру к женщине. Причем оказалось, что он перепутал адрес, изначально желая попасть к своей знакомой. Совпало и то, что будущая жертва не заперла дверь, ожидая мужа с работы.

Оказавшись в доме и увидев 28-летнюю незнакомку, мужчина решил ее ограбить и потребовал денег. При этом он угрожал физической расправой ее малолетнему ребенку.

Однако денег ему показалось мало, захотелось еще и плотских утех. Злоумышленник потребовал сексуального удовлетворения и под угрозой ножа принудил женщину к разврату. Ребенка он не постеснялся.

В разгар надругательства муж действительно пришел с работы. Причем он был не один, а с приятелем. Они скрутили насильника и передали его полицейским.

Свою вину он не признал, но суд, учитывая его прошлую судимость, отправил его в колонию строгого режима на 12 лет. Также он заплатит штраф в 100 тыс. рублей.

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