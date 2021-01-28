Вячеслав Володин: Пандемия коронавируса может отступить к лету

Вячеслав Володин встретился с жителями Агафоновки

Пандемия в скором времени может постепенно отступить. Об этом на встрече с жителями поселка Агафоновка в Саратове заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Вопрос возник после обращения женщины, участника садоводческого товарищества. Она попросила изменить закон о заочном собрании членов СНТ, который действовал до 2021 года. В мае, по ее словам, будет проблематично организовать очные собрания с соблюдением всех предписанных санитарных мер, следовательно, владельцы участков не смогут принять важные решения.

Вячеслав Володин сказал, что ее вопрос будет рассмотрен, однако, возможно, необходимость в этом отпадет.

- Пандемия постепенно отступает, вырабатывается коллективный иммунитет. Нам надо делать все, чтобы год стал переломным, и мы вышли из пандемии, так как она несет сложности экономике. Нам важно подумать о том, как мы будем выходить. По оценкам специалистов и экспертов, в лето болезнь будет отступать, — отметил председатель Госдумы.

Он напомнил, что сейчас уже отменен или смягчен ряд ограничений, например, частично возобновили работу учреждения культуры, общепита, спорта.

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