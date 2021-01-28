В Балакове мужчина зарезал собутыльника в его же квартире

Мужчина убил собутыльника в его же квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области под суд попал 40-летний местный житель за убийство.

- Следствие считает, что около двух часов ночи 4 ноября 2020 года мужчина около магазина познакомился с 51-летний мужчиной, который пригласил его к себе выпить. Уже в квартире на улице Комарова они стали употреблять спиртное, и гость попросил поесть. Хозяин сообщил, что закусок нет. Тогда злоумышленник открыл холодильник и нашел там еду, а вернувшись в комнату увидел, как собутыльник пьет без него, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Возмущенный гость схватил в ванной черенок от швабры и два раза ударил по плечам. Хозяин попытался дать отпор, но мужчина толкнул его на диван и ножом два раза ударил в спину.

Умершего злоумышленник накрыл одеялом и ушел. Тело нашла соседка, заглянувшая в незапертую квартиру.

Судмедэкспертиза установила, что человек скончался от колото-резаного ранения, проникающего в плевральную полость, с повреждением легкого.

Свою вину балаковец признал и его отправили под стражу. Дело будет рассматривать суд.

Жителя Балакова будут судить за убийство Фото: СУ СКР по Саратовской области

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