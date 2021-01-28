Четверо иностранцев пять часов шли пешком через границу и попались полицейским в Саратовской области

В Озинском районе Саратовской области осудили четырех иностранцев за незаконное пересечение российской границы.

- С 2018 по 2020 годы им запретили въезжать в РФ. В марте 2020 года они познакомились в Узбекистане, а в Казахстане решили вместе пересечь границу, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

В ночь с 17 на 18 апреля они иностранцы шли пешком пять часов и на территории Балаковского района были задержаны полицейскими.

Свою вину на суде они признали. Их отправили в колонию общего режима на полтора года каждого.

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