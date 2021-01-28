Поликлиники в Солнечном-2, Юбилейном, «Звезде» и «Авиаторе» должны сдать в 2021 году

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил Солнечный-2, где обсудил ситуацию со строительством детской поликлиники на 350 посещений в сутки.

Ранее жители микрорайона обращались к спикеру ГД с просьбой помочь в строительстве важного объекта. Он откликнулся, сейчас уже найден участок, состоялся конкурс. По словам председателя правительства области Романа Бусаргина, подрядчика должны определить в феврале, чтобы до весны начать работы.

Поликлиника должна появиться к октябрю 2021 года.

Вячеслав Володин обратился к губернатору Валерию Радаеву с предложением подыскивать участок для поликлиники в микрорайоне «Звезда». Строительство должно начаться уже в 2021 году.

Главе Саратова Михаилу Исаеву необходимо искать средства на поликлинику в микрорайоне «Авиатор».

- Если не получается, обсудим вместе, вам свое плечо подставим. Мэру надо думать, где найти деньги на поликлинику. Это недешевый проект, — подчеркнул Володин.

Он напомнил, что поликлиника в Солнечном-2 строится за счет федерального бюджета, так же как школа и два детсада в микрорайоне САЗ. А поликлиника в Юбилейном — за счет областного. Ее должны сдать в конце года. Также планируется сдать медучреждения в «Звезде» и в САЗе.

Таким образом, по мнению Вячеслава Володина, удастся выйти на минимальный уровень — четыре поликлиники в год. Это позволит закрыть потребность за 2-3 года.

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