Водитель Daewoo Nexia под Саратовом врезался в Renault и попал в больницу

В Аткарском районе Саратовской области вчера днем, 27 января, случилось ДТП на трассе.
- В 16:58 62-летний водитель Daewoo Nexia врезался в движущийся по главной дороге Renault Duster, которым управлял 35-летний мужчина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Водитель Nexia попал с травмами в больницу.
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