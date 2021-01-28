Саратовские улицы от снега убирают 193 единицы техники

Сегодня, 28 января, улицы Саратова вышли чистить от снега 193 единицы спецтехники.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, за сутки было вывезено свыше 8,7 тыс. кубометров отложений из снега и льда, коммунальщики использовали около 6,7 тонны реагентов.
Отметим, что первоочередное внимание уделяется спускам и подъемам, пешеходным зонам и тротуарам, подходам к остановкам и объектам соцсферы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.