Пенсионер попал под колеса Lada Kalina на Сокурском тракте в Саратове

Вчера, 27 января, в 18:50 напротив дома №55 на Сокурском тракте в Саратове произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, 84-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса Lada Kalina, за рулем которой был 35-летний шофер.

Пострадавшего госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.