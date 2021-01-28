Должница из Саратова не смогла спрятать в Москве Mercedes-Benz от приставов

Фото: УФССП по Саратовской области

На 46-летнюю жительницу Саратова завели исполнительное производство о взыскании штрафов ГИБДД на сумму свыше миллиона рублей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, она более 900 раз нарушила ПДД.

Оказалось, что у нее есть Mercedes-Benz GLC 220, но найти этот транспорт не получалось.

Пристав завел розыскное дело и выяснилось, что легковушка находится в Московской области. Столичные сотрудники ведомства обнаружили машину и арестовали ее.

Если гражданка не отдаст деньги, транспорт продадут в счет долга.

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